В Эстонии ввели систему продовольственных карточек для малоимущих

12:53, 30 октября 2023, ПАИ

В Эстонии начала действовать система продовольственных карточек для малоимущих с загруженной на них суммой денег, на которые они смогут купить продукты по своему вкусу. Об этом пишет РИА Новости.

По данным министерства, до сих пор помощь малоимущим распределялась через Продуктовый банк, собирающий в магазинах непроданные продукты, а также пожертвования от частных лиц, и передающий их социальным работникам и благотворительным организациям, которые распределяют продукты среди нуждающихся. При этом люди зачастую получали наборы с продуктами, в которых они не нуждались.



«С понедельника, 30 октября, вместо прежних продовольственных пакетов нуждающимся будут выдавать продуктовые карточки, на которые начисляются 30 евро на человека в квартал. Эти деньги можно использовать, самостоятельно выбирая в магазине продовольственные товары и товары первой необходимости по своему усмотрению. На карту невозможно приобрести табачные изделия и алкогольные напитки, а также лотерейные билеты», – говорится в сообщении пресс-службы министерства социальных дел.

Карточки выдаются получателям прожиточного пособия, ходатайствовавшим о нем, получателям компенсаций от местного самоуправления и еще ряду лиц. На семью выделяется одна продовольственная карта, на которую перечислят всю сумму пособия семьи. Деньги должны быть использованы в течение квартала, поскольку остаток не переносится на следующий квартал. Пока карточки действуют только в магазинах крупной торговой сети Rimi по всей Эстонии.