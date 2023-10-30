Великолучане стали чемпионами межрегионального турнира по ММА

13:18, 30 октября 2023, ПАИ

Великолучане стали чемпионами межрегионального турнира по ММА, посвящённого мастеру спорта России, кавалеру ордена Мужества Александру Тарасюку. Соревнования прошли в Рязани с 27 по 30 октября. Об этом сообщается в группе клуба смешанных единоборств «Центурион» в соцсети «ВКонтакте».

По итогам состязаний в весовой категории до 77 килограммов среди спортсменов 16-17 лет первое место занял великолучанин Максим Ширинов. Кроме того, спортсмен удостоился специального приза за отличную технику.

Также золото в весовой категории до 74 килограммов среди спортсменов 14-15 лет завоевал Артём Стрелков.

«Остальные ребята дали хорошие и яркие поединки, но уступили спортсменам из других регионов», – говорится в сообщении.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».