70-летний житель Бежаницкого района получил 80 часов обязательных работ за самогоноварение

13:11, 30 октября 2023, ПАИ

70-летний житель Бежаницкого района получил 80 часов обязательных работ за самогоноварение, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Ранее мужчина уже был дважды судим за аналогичные преступления.

Суд установил, что в апреле подсудимый в своей квартире кустарным способом изготовил спиртосодержащую жидкость в объеме не менее 1,85 литра. В мае он продал 800 граммов самогона местной жительнице, которая отдала за жидкость 300 рублей. Во время осмотра квартиры у подсудимого изъяли бутылку с оставшимся «продуктом».



Согласно заключению судебной санитарно-эпидемиологической экспертизы спиртосодержащей жидкости, приобретенной и изъятой у подсудимого, данная жидкость не отвечает предъявленным к пищевым продуктам требованиям безопасности и представляет опасность для здоровья и жизни потребителей при употреблении в пищевых целях.



Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 80 часов обязательных работ, с отбыванием наказания в местах, определяемых органом местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией.