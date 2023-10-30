Проект ПсковГУ оценили на юбилейном слёте студотрядов СЗФО

14:18, 30 октября 2023, ПАИ

Команда штаба студенческих отрядов ПсковГУ представила проект «Союзный десант» на юбилейном слёте студотрядов Северо-Западного федерального округа. Мероприятие прошло в Архангельске. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

«Детали данной инициативы были проработаны командой штаба на форсайт-сессии проекта «Мосты дружбы», которая проходила в Псковском государственном университете в октябре этого года. В результате получилась отличная коллаборация, которая позволит укрепить связи между молодыми людьми Союзного государства. В рамках «Союзного десанта» планируется организовывать совместные выезды студотрядов Псковской области и Белоруссии на территории обеих стран, а также участвовать в обмене опытом патриотической и добровольческой работы», – рассказала руководитель студенческих отрядов Псковской области Алла Сердцева.

По результатам презентации проект получил высокие оценки экспертов.

Напомним, форсайт-сессия в рамках реализации проекта «Мосты дружбы» собрала 150 участников из числа школьников, студентов, молодых педагогов, представителей регионального отделения «Движение первых» из муниципальных образований Псковской области. Наставниками выступили сотрудники ПсковГУ. В задачи проекта входит изучение ценностных ориентаций и установок молодёжи России и Белоруссии (открытое исследование), создание коммуникативной площадки для расширения диалога молодёжи Союзного государства, формирование навыков создания проектов у молодёжи и проведение итогового форума, защита проектов.

Данный проект даст возможность консолидации в едином месте молодёжи двух стран, экспертов и наставников, которые будут способствовать выявлению и распространению лучших практик и инициатив в сфере международных и дипломатических отношений. Участники научатся основам взаимодействия и работы в сфере молодёжной политики, образовательных проектов, транслирования лучших практик.

Проект реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) и гранта «Движения первых».

Добавим, в рамках программы «Приоритет-2030», инициированной Министерством науки и высшего образования РФ, ПсковГУ реализует два стратегических проекта, один из которых – создание единого научно-образовательного пространства «Российско-белорусский университетский союз «Вместе» в консорциуме с Витебским государственным университетом и Курчатовским институтом. Главная его цель – создание сетевого университета на территории северо-западного приграничья для обеспечения международного научно-образовательного сотрудничества России и Белоруссии.

В марте этого года на базе ПсковГУ создан консорциум «Российско-белорусский университетский союз «Вместе». Первыми в состав консорциума вошли Псковский государственный университет и три белорусских вуза: Белорусский национальный технический университет, Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины, Витебский государственный университет имени П. М. Машерова. По словам главы Минобрнауки России Валерия Фалькова, инициатива направлена на формирование единого международного научно-образовательного пространства и развитие молодёжной политики в университетах через расширение межвузовского сетевого взаимодействия. На данный момент к консорциуму присоединились также Брестский государственный технический университет и Белорусско-Российский университет. Договоренности о вступлении в консорциум достигнуты с Гродненским государственным университетом имени Янки Купалы, Витебским государственным ордена Дружбы народов медицинским университетом, Полоцким государственным университетом имени Евфросинии Полоцкой, Республиканским молодёжным центром при Министерстве образования Республики Беларусь, а также Московским государственным юридическим университетом имени О. Е. Кутафина (МГЮА).