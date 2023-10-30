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Великолукские студенты стали победителями регионального чемпионата по оказанию первой медпомощи

Великолукские студенты-медики стали победителями регионального чемпионата по оказанию первой медицинской помощи. Об этом ПАИ сообщили в Великолукском медицинском колледже.

Великолукские студенты-медики стали победителями регионального чемпионата по оказанию первой медицинской помощи. Фото здесь и далее: Великолукский медицинский колледж

Соревнования по оказанию первой помощи в рамках проекта «Каждый первый придёт на помощь» состоялись в Пскове 27 октября. Великолукский медицинский колледж представили две команды по пять человек. Всего 20 команд из разных образовательных учреждений Псковской области боролись за первенство.

Первое место заняла одна из команд Великолукского медицинского колледжа во главе с Еленой Тимофеевой, а второе и третье места достались командам из Пскова. Теперь победителей ждёт всероссийский этап конкурса, который пройдёт 18-19 ноября в Москве.

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