Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в Пскове удостоены наград

15:30, 30 октября 2023, ПАИ

Торжественное собрание, посвященное 71-й годовщине со дня образования подразделений вневедомственной охраны Росгвардии, прошло в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

В мероприятии приняли участие начальник областного управления Росгвардии полковник полиции Игорь Иванов, начальник отдела вневедомственной охраны подполковник полиции Олег Курзин, а также председатель совета ветеранов ведомства Юрий Андреев.

Собравшиеся поздравили личный состав подразделения, поблагодарили за достойную службу и профессионализм. Особые слова признательности выразили ветеранам вневедомственной охраны, а отличившихся при исполнении служебного долга росгвардейцев наградили ведомственными наградами.

В Псковской области под защитой вневедомственной охраны Росгвардии находится более 2 900 объектов, магазинов, квартир и других мест хранения личного имущества. Ежедневно на патрульные маршруты выходит более 30 групп задержания.

С начала 2023 года они порядка десяти тысяч раз выезжали по сигналу «тревога» и заявкам органов внутренних дел, пресекли свыше двух тысяч административных правонарушений.

При этом служебная деятельность подразделений вневедомственной охраны Росгвардии не ограничивается только реагированием на сигналы «тревога». Наряды групп задержания, находясь на маршрутах патрулирования, пресекают преступления и административные правонарушения, совершаемые на улицах, площадях, в скверах и других местах массового пребывания граждан.