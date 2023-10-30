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Общество

Псковская область представит опыт работы с молодыми реставраторами в Москве

Делегация из Псковской области представит опыт работы с молодыми реставраторами в рамках федеральной экспертной дискуссии «Культурно-историческое наследие и молодежь» в Москве. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области со ссылкой на председателя регионального комитета по охране объектов культурного наследия Вадима Нэдика.

Фото: правительство Псковской области

Мероприятие состоится 9 ноября в Общественной палате РФ. По словам Вадима Нэдика, в Псковской области за прошедшее время прошло несколько пилотных школ для молодых реставраторов – студентов профильных вузов. Так, в 2021 году 12 человек из семи регионов страны приняли участие в проекте «Псковская архитектурная школа» – мероприятия проходили в церкви Николы Вратаря и Михайловском соборе в Печорах.

Межрегиональный слет «Наследники мастеров» в 2023 году объединил студентов из шести российских регионов, в том числе ДНР. Они разрабатывали проектные предложения по реставрации объекта всемирного наследия – церкви Георгия со Взвоза XV века. В августе этого же года молодые реставраторы приняли участие в летней гуманитарной школе «В поисках Третьего Рима».

«Псковскую область ранее уже отметили на федеральном уровне в части поддержки школ для молодых реставраторов. Регион является локомотивом в этом направлении. Экспертная дискуссия зафиксирует все успехи и начинания, чтобы впоследствии опыт распространять по стране», – сказал Вадим Нэдик.

Практику проведения школ для молодых реставраторов в Псковской области необходимо продолжать, отметил губернатор. Он добавил, что у региона есть все необходимое, чтобы стать основной площадкой для проведения подобных мероприятий: десятки объектов, где можно получить опыт, новые знания и компетенции. Еще такой формат – хорошая возможность формирования кадрового резерва в сфере реставрации для Псковской области.

«Такие специалисты востребованы сейчас и будут востребованы в будущем – объектов культурного наследия много, ими нужно заниматься в постоянном режиме. Важно сформировать профессиональную команду, которая будет работать в интересах Псковской области, помогать другим регионам», – сказал Михаил Ведерников.

Кроме того, глава региона обсудил с председателем комитета вопрос снижения количества пользователей объектов культурного наследия, которые не выполняют охранные обязательства.

«Мы принимаем меры, осуществляем проверки, есть уже ряд судебных решений. Работу мы не останавливаем и находимся в постоянном контакте с пользователями памятников архитектуры», – сказал Вадим Нэдик. Он добавил, что по тем объектам, которые не используются, ведется поиск инвесторов, в том числе через представительство Псковской области в Москве.

Михаил Ведерников поручил уделить особое внимание этой теме.

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