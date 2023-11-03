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Календарь красоты и здоровья на ноябрь

Сонастраиваемся с лунными энергиями, чтобы процедуры принесли максимум пользы, и помогаем организму сохранить здоровье и бодрость. Календарь красоты, здоровья и ухода за собой на последний осенний месяц от астролога и колумниста ПАИ Натальи Барановой.

Сонастраиваемся с лунными энергиями, чтобы процедуры принесли максимум пользы, и помогаем организму сохранить здоровье и бодрость. Фото: ПАИ

С 1 по 12 ноября и с 28 по 30 ноября благоприятное время для начала диет, чисток, избавления от вредных привычек.

С 14 по 27 ноября благоприятное время для начала занятий спортом на постоянной основе, курса новых косметических процедур, внедрения в свою жизнь полезных привычек.

Самые лучшие дни для разгрузочных – 11, 12, 13 ноября.

В новолуние 13 ноября и в полнолуние 27 ноября нежелательно сдавать анализы – результаты могут быть неточными.

Если вы донор, в новолуние и за день-два до него нежелательны процедуры по забору крови – организму потребуется больше времени на восстановление ресурсов.

Важно! В день, когда уязвим тот или иной орган, нежелательны любые медицинские вмешательства в этой сфере, особенно хирургические операции! Также стоит корректировать свою спортивную практику, чтобы не перегружать и не травмировать соответствующие органы.

1, 2 ноября – маникюр, педикюр, уходовые процедуры для рук. Стрижки, иглоукалывание. Уязвимы бронхи, лёгкие, руки, плечи. Полезны дыхательные практики, прогулки на свежем воздухе, гимнастика для плечевого пояса, велоспорт.

3, 4 ноября – уходовые процедуры для кожи и волос, питательные маски для лица и тела с натуральными компонентами, пилинги, чистки. Лечение у стоматолога. Уязвимы грудь, желудок.

5, 6 ноября – окрашивание и наращивание волос, сложные прически, маникюр и педикюр, татуаж. Любые процедуры, которые делают вас роскошнее, придают лоска. Шопинг, покупка косметики и дорогих украшений. Уязвима сердечно-сосудистая система, селезёнка.

7, 8, 9 ноября – любые очистительные процедуры, посещение врача, маникюр, педикюр, уходовые процедуры для рук, натуральные маски с травами. Уязвим кишечник.

10, 11 ноября – работа над имиджем, подбор образов, визит к стилисту. Шопинг, покупка декоративной косметики. Окрашивание волос, бровей, ресниц. Стрижки и прически. Прокалывание ушей. Уязвимы почки, мочевой пузырь. Не рекомендованы продукты, которые задерживают воду в организме.

12, 13, 14 ноября – депиляция, глубокие пилинги и чистки, горячие обертывания, сауна, баня, жесткий массаж. Для любителей экстрима – стояние на йоговской доске с гвоздями. Уязвима репродуктивная система, толстая кишка. Полезны профилактические ванны от женских и мужских болезней.

15, 16 ноября – покупка брендовой одежды и косметики. Окрашивание волос, стрижки, сложные прически, визаж, татуаж. Уязвима печень и зона бедер.

17, 18 ноября – скульптурирующий массаж, йога, растяжка. Криосауна, соляная пещера. Массаж камнями. Любые закаливающие процедуры. Уязвимы кости, суставы, позвоночник, зубы. Профилактика – компрессы на колени, упражнения для здоровья позвоночника.

19, 20 ноября – креативные стрижки, тату, пирсинг, прокалывание ушей, поиск своей изюминки, оригинальной фишки. Аппаратная косметология и медицина. Уязвимы голени, нервная система. Полезны процедуры для очищения и разжижения крови, медитации для успокоения нервной системы.

21, 22 ноября – чистки, пилинги, маски, водные процедуры, аквааэробика, спа, ароматерапия, расслабляющий массаж, уход за волосами, медитации. Уход за стопами, в т. ч. массаж, педикюр. Уязвимы глаза, эндокринная система, стопы. Высок риск аллергий, отравления лекарствами и алкоголем.

23, 24 ноября – активные виды спорта, антицеллюлитные обертывания, все процедуры, способствующие стройности и быстро сгоняющие лишний вес. Короткие стрижки. Окрашивание бровей и ресниц. Покупка одежды для спортивных занятий. Уязвима голова. Вырастает риск травматизма. Не перегружайте почки.

25, 26, 27 ноября – скульптурирующие массажи, работа с воротниковой зоной (но аккуратно!), процедуры для шеи, занятия аэробикой, окрашивание бровей и ресниц, татуаж. Покупка косметики и духов. Уязвимы шея, уши, щитовидка, горло. Профилактика – полоскание, ингаляции. В йоге с осторожностью позы, активизирующие щитовидную железу.

28, 29 ноября – маникюр, педикюр, уходовые процедуры для рук. Стрижки, иглоукалывание. Уязвимы бронхи, легкие, руки, плечи. Полезны дыхательные практики, прогулки на свежем воздухе, гимнастика для плечевого пояса, велоспорт.

30 ноября – уходовые процедуры для кожи и волос, питательные маски для лица и тела с натуральными компонентами, пилинги, чистки. Лечение у стоматолога. Уязвимы грудь, желудок.

Наталья Баранова
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