Астропрогноз на ноябрь: чего ожидать на исходе осени

14:45, 01 ноября 2023, ПАИ

Прогноз на завершающий месяц осени от астролога и колумниста ПАИ Натальи Барановой. Период конца осени будет довольно напряжённым, но при этом несёт в себе новые возможности и шансы.

Первые две недели месяца не подходят для начала больших проектов. 4 ноября Сатурн выходит из ретроградности и зависает на неделю в статичном положении: если вы в этот период решите дать старт серьёзному начинанию, столкнетесь с торможением и сопротивлением, особенно если ваше дело предполагает обращение в официальные инстанции. Придётся запастись терпением, форсировать процессы не получится, хотя такое желание будет. Палки в колёса могут вставлять не только чиновники, но и партнёры, подчинённые, обстоятельства в целом будут складываться не в вашу пользу. Да и убывающая Луна не самый подходящий период для стартов.

Первая неделя ноября также обостряет все риски, связанные с мошенничеством, обманом, получением неверной информации. Лучше избегать серьёзных финансовых операций, сделок с недвижимостью. Любовные знакомства чреваты серьёзными разочарованиями. Есть риск наделать ненужных покупок. Но творческим людям первая неделя ноября может принести новые идеи и вдохновение.

Этот период хорош также для пиара, показа себя и продуктов своего труда миру, поиска покровителей, упрочения позиций. Даже самые стеснительные из нас почувствуют вкус собственных амбиций – таково действие оппозиции Юпитера к Солнцу. На небе редко бывают только благоприятные или только неблагоприятные аспекты, чаще всего мы видим их комбинацию. И наша задача – учитывать небесную погоду и обращать себе на пользу даже явные минусы.

Первые две недели месяца больше подходят для подведения итогов, необходимой, даже где-то вынужденной трансформации, иногда и полного обнуления, планирования дальнейшей жизни. Несколько планет в Скорпионе, включая Солнце, хорошее время, чтобы идти в глубину, докапываться до истины, искать новые источники сил и ресурсов.

Аспекты новолуния 13 ноября не обещают простого месяца. Светила в соединении с Марсом и противостоянии с Ураном говорят о событиях, которые можно охарактеризовать словами «резко», «внезапно», «неожиданно». У некоторых людей может появиться желание разрубить все узлы одним махом, произвести революционные изменения в собственной жизни. А кульминацию событий мы можем увидеть вблизи полнолуния 27 ноября. Также хочу напомнить, что энергии любого полнолуния потенциально конфликтны и травмоопасны. А в данном случае можно умножать на пять. Сильно рискуют водители, люди, занимающиеся травмоопасным спортом или хобби. Не исключены пожары, авиакатастрофы, происшествия с электросетями.

Хороший период для нового старта наступает с 18 ноября (особенно 18-22 ноября), когда сильнейший Марс в Скорпионе открывает новый цикл, соединяясь с Солнцем. Это соединение несёт в себе много энергии и дарит новые возможности. Но в целом ноябрь не самый простой месяц для деловой жизни. Период, когда точно не стоит рисковать, с 7 по 13 ноября.

8 ноября Венера, отвечающая за любовь и партнёрство, переходит в знак Весов, и она немного смягчает жесткие трансформирующие скорпионьи энергии – наступает хорошее время, чтобы наводить мосты, знакомиться, договариваться, укреплять имеющиеся связи, строить и гармонизировать отношения. Наступает также хороший период для свадеб. В конце месяца могут напомнить о себе бывшие, возникнуть ситуации, отсылающие к прошлому опыту.

Последняя неделя месяца тоже не слишком хороша для деловой жизни. Для того чтобы дела двигались в заданном направлении, нужно будет приложить количество усилий выше нормы. Но в целом мы почувствуем прилив сил и вдохновения – таково свойство стрельцовской энергетики.