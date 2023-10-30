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Культура

«Ночь искусств» пройдёт в филиалах Псковского музея-заповедника

Псковский музей-заповедник приглашает жителей области посетить «Ночь искусств» в филиалах учреждения. Об этом ПАИ сообщили в музее.

В музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в 13:00 гостей ждут открытие выставки «Родная природа» (Детская школа искусств в Плюссе), мастер-класс по изготовлению традиционных кукол от художника-кукольника О. Олонцева из Великого Новгорода, а также обзорная экскурсия «Династия Римских-Корсаковых на службе Отечеству». 

В музее-усадьбе С.В. Ковалевской в 15:00 состоится мероприятие, центром которого станет биографическая повесть Софьи Ковалевской «Воспоминания детства». В нём встретятся несколько видов искусств – литература, живопись и музыка. «Встретятся с одной целью – приблизить посетителей к миру великой женщины, изменившей мир», – отметили в музее. 

Также в музее-усадьбе М. П. Мусоргского в 17:00 участники акции смогут услышать концерт «Музыкальное путешествие» с участием лауреатов международных конкурсов, солисток Московского государственного академического камерного хора (Хор Минина) Юлии Любимовой и Татьяны Метлиной. После этого для желающих состоится экскурсия при свечах «Жизнь и творчество М. П. Мусоргского».

Кроме того, в музее истории города Печоры с 17:00 до 20:00 посетители смогут принять участие в квесте «Расследование в музее», мастер-классе «Пишем пером», а также программе «По платью видно, кто идет».

Ранее сообщалось, что «Ночь искусств» для родителей с детьми пройдёт в Псковском музее-заповеднике.

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