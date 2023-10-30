Как псковские пончики пережили пандемию, рассказал основатель псковской пекарни

19:07, 30 октября 2023, ПАИ

Как псковские пончики пережили пандемию коронавируса, рассказал основатель псковской пекарни «Панапончик» Евгений Лобан в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Именно на профессиональную деятельность повлияло, потому что перед пандемией было четыре точки, а осталась одна. Две точки из них были в центре города, но как только наступила пандемия и нам не разрешали выходить из домов, учебные заведения закрылись, и спрос упал. Арендаторы не хотели идти на уступки, и было принято решение закрыться», – отметил он.

Евгений Лобан уточнил, что на тот момент остался один «любимый ларёк», с которого всё началось, и в пандемию он не был закрыт ни на день, так как там осуществлялась продажа через окно.

Гость студии уточнил, что во время коронавируса в пекарне стали пробовать готовить хлеб и это был запасной план.

«Плюсом мы доставку позиционировали так, что если вы заказываете пончики и вам нужно купить домой туалетную бумагу, порошок и ещё что-то, то мы заедем, купим и привезём по цене, которая в магазине», – заметил Евгений Лобан.