Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Как псковские пончики пережили пандемию, рассказал основатель псковской пекарни

Как псковские пончики пережили пандемию коронавируса, рассказал основатель псковской пекарни «Панапончик» Евгений Лобан в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Как псковские пончики пережили пандемию, рассказал основатель псковской пекарни. Фото сгенерировано нейросетью «Шедеврум»

«Именно на профессиональную деятельность повлияло, потому что перед пандемией было четыре точки, а осталась одна. Две точки из них были в центре города, но как только наступила пандемия и нам не разрешали выходить из домов, учебные заведения закрылись, и спрос упал. Арендаторы не хотели идти на уступки, и было принято решение закрыться», – отметил он.

Евгений Лобан уточнил, что на тот момент остался один «любимый ларёк», с которого всё началось, и в пандемию он не был закрыт ни на день, так как там осуществлялась продажа через окно.

Гость студии уточнил, что во время коронавируса в пекарне стали пробовать готовить хлеб и это был запасной план.

«Плюсом мы доставку позиционировали так, что если вы заказываете пончики и вам нужно купить домой туалетную бумагу, порошок и ещё что-то, то мы заедем, купим и привезём по цене, которая в магазине», – заметил Евгений Лобан.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













30 октября 2023

Псковский омбудсмен почтил память жертв политических репрессий
30 октября 2023

Магистральные сети строят в деревне Борисовичи Псковского района
30 октября 2023

Дмитрий Быстров объяснил причины перебоев с водоснабжением в Острове-2
30 октября 2023

На две ночи перекроют движение на улице Алмазной в Пскове
30 октября 2023

Перспективы совместных проектов обсудили в ПсковГУ с преподавателями из Эфиопии
30 октября 2023

Итоги дня. 30 октября 2023 года
30 октября 2023

Как псковские пончики пережили пандемию, рассказал основатель псковской пекарни
30 октября 2023

Студенческое медиа ПсковГУ вошло в тройку призёров всероссийского конкурса

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...