Студенческое медиа ПсковГУ вошло в тройку призёров всероссийского конкурса

18:42, 30 октября 2023, ПАИ

Студенческое медиа ПсковГУ «ТОЛК» вошло в шорт-лист конкурса «Медиалидер-2023», сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Всего на конкурс было подано 443 заявки из разных регионов России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья. Участники оценивались в 18 номинациях. Студенческое медиа ПсковГУ вошло в тройку призёров в номинации «Лучшее студенческое СМИ». Торжественное награждение лауреатов состоится 1 декабря в Москве.

Организатором конкурса выступает всероссийский специализированный журнал «Пресс-служба».

В университете напомнили, что ранее «ТОЛК» занял второе место во всероссийском шоу «Креативная лига», организованном при поддержке Минобрнауки России.