В Нижнем Новгороде нашли бездомного пса весом 100 кг

18:54, 30 октября 2023, ПАИ

Бездомного пса весом 100 кг нашли волонтёры Нижнего Новгорода, животному требуется помощь ветеринаров и неравнодушных людей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на страницу благотворительного фонда помощи животным «Сострадание НН» в соцсети «ВКонтакте».

Найденного пса назвали Кругетс.

«Не нужно быть ветеринарным врачом, чтобы увидеть и понять, что у собаки сильнейшие проблемы со здоровьем. Кругетс практически не ходит», – рассказали волонтёры.

На опубликованных фотографиях видно, что собака страдает ожирением. Весы, где проходило взвешивание животного, показали 99,9 кг. Из-за лишнего веса у Кругетса проблемы с суставами, животному тяжело передвигаться. По мнению специалистов, ему не более пяти лет.

Волонтёры предполагают, что собаке надо скинуть вес до 50 кг, чтобы пройти рентген для назначения лечения. Для этого специалисты намерены приучить животное к диетическому питанию.