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Перспективы совместных проектов обсудили в ПсковГУ с преподавателями из Эфиопии

Перспективы совместных проектов в сфере образования и культуры обсудили представители ПсковГУ с делегацией из Эфиопии, которая сейчас находится в университете в рамках проекта «Популяризация русского языка и российского образования в странах Африки», сообщили ПАИ в пресс-службе учебного заведения.

Перспективы совместных проектов обсудили в ПсковГУ с преподавателями из Эфиопии. Фото здесь и далее: ПсковГУ

Гостям показали видео с достопримечательностями Псковской области. Новый проректор ПсковГУ Ольга Серова рассказала об истории университета, его образовательных программах, стратегических проектах, новых направлениях работы и инфраструктуре.

Ольга Серова: «Команда ПсковГУ реализует ряд проектов международного сотрудничества, наращиваем темпы академической мобильности среди студенчества и профессорско-преподавательского состава»

ПсковГУ активно вовлекается в международную деятельность, подчеркнула она. «Университет является участником программ «Приоритет 2030» и «Передовые инженерные школы», инициированных Министерством науки и высшего образования РФ. Команда ПсковГУ реализует ряд проектов международного сотрудничества, наращиваем темпы академической мобильности среди студенчества и профессорско-преподавательского состава», – отметила Ольга Серова и в качестве примера привела сотрудничество с Белорусским национальным техническим университетом. 

Наталья Молчанова: «На нашем факультете работают преподаватели разных направлений, есть среди них и филологи, которые обучают иностранную аудиторию русскому языку как иностранному, в том числе с уклоном на язык специальности»

Декан факультета русской филологии и иностранных языков ПсковГУ Наталья Молчанова подчеркнула, что имя Пушкина обеспечивает сильные культурные связи со странами Африки. «Из этих важных связей должны вырастать и другие – в сфере педагогики, дизайна, творчества, технологий. На нашем факультете работают преподаватели разных направлений, есть среди них и филологи, которые обучают иностранную аудиторию русскому языку как иностранному, в том числе с уклоном на язык специальности», – сказала она.

Преподаватели из Эфиопии обсудили с командой ПсковГУ перспективы обмена студентами между вузами двух стран, а также обучения школьников одной из школ Аддис-Абебы русскому языку

Преподаватели из Эфиопии обсудили с командой ПсковГУ перспективы обмена студентами между вузами двух стран, а также обучения школьников одной из школ Аддис-Абебы русскому языку.

Балча Гетахун Ассефа: «Благодарим российскую сторону за хороший приём. На экскурсиях мы увидели исторический Псков. Я преподаю дисциплины, связанные с монументальной живописью. Нашу страну и Россию объединяет язык искусства. В моей стране обожают русскую культуру»

«Благодарим российскую сторону за хороший приём. На экскурсиях мы увидели исторический Псков. Я преподаю дисциплины, связанные с монументальной живописью. Нашу страну и Россию объединяет язык искусства. В моей стране обожают русскую культуру», – сказал доцент университета Аддис-Абебы Балча Гетахун Ассефа.

Доцент Вольдемариам Селамавит Мэкконын поддержала коллегу и предложила организовать общение между дизайнерами одежды из Эфиопии и Псковской области. По её мнению, такой диалог будет способствовать взаимообогащению стилей, появлению новых интересных проектов.

Напомним, что преподаватели из Эфиопии находятся в Пскове в рамках проекта «Популяризация русского языка и российского образования в странах Африки» с целью обучения по дополнительной общеобразовательной программе «Практический курс русского языка как иностранного: от языка к культуре».

Атташе представительства МИД РФ в Пскове Роман Бровченков напомнил, что этот проект реализуется в соответствии с концепцией внешней политики России, согласно которой уделяется большое значение именно развитию культурных связей с государствами Африки. Дипломат отметил, что Эфиопию и Россию связывают долгие годы плотных культурных связей, и предложил продумать возможность организации совместной выставки работ художников двух стран в Пскове к дню рождения Пушкина.

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