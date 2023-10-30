На две ночи перекроют движение на улице Алмазной в Пскове
Нижний слой асфальта будут укладывать на улице Алмазной в Пскове на этой неделе. Для этого на две ночи движение по улице полностью закроют, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.
Работы будут идти:
- с 18:00 1 ноября до 8:00 2 ноября;
- с 18:00 2 ноября до 8:00 3 ноября.
Псковичей просят заранее выбирать пути объезда, соблюдать требования дорожных знаков и быть внимательными и осторожными за рулём.
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