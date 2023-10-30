На две ночи перекроют движение на улице Алмазной в Пскове

19:45, 30 октября 2023, ПАИ

Нижний слой асфальта будут укладывать на улице Алмазной в Пскове на этой неделе. Для этого на две ночи движение по улице полностью закроют, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Работы будут идти:

с 18:00 1 ноября до 8:00 2 ноября;

с 18:00 2 ноября до 8:00 3 ноября.

Псковичей просят заранее выбирать пути объезда, соблюдать требования дорожных знаков и быть внимательными и осторожными за рулём.