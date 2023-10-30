Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Дмитрий Быстров объяснил причины перебоев с водоснабжением в Острове-2

В связи с участившимися обращениями в адрес администрации Островского района по поводу перебоев с водоснабжением Острова-2 глава района Дмитрий Быстров прояснил ситуацию в своём Telegram-канале.

Фото из Telegram-канала Дмитрия Быстрова

Он отметил, что в рамках исполнения контракта подрядная организация должна сделать более 30 врезок в магистральную сеть в связи с проведением работ по устройству нового водопровода на улицах Некрасова, Терешковой, Фрунзе и Шумейко. Также проводится подключение к инженерным сетям центра культурного развития и многоквартирного дома, подчеркнул глава района.

Такой комплекс работ связан с необходимостью кратковременного отключения водоснабжения потребителей и котельной, влекущих прекращение подачи коммунальных услуг, объяснил Дмитрий Быстров. Он заверил, что все нарушенные элементы инфраструктуры придомовых территорий и проездов будут восстановлены.

Выполнение запланированного контрактом комплекса работ в результате должно сказаться на повышении качества предоставляемых населению коммунальных услуг, подытожил глава района.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













30 октября 2023

Псковский омбудсмен почтил память жертв политических репрессий
30 октября 2023

Магистральные сети строят в деревне Борисовичи Псковского района
30 октября 2023

Дмитрий Быстров объяснил причины перебоев с водоснабжением в Острове-2
30 октября 2023

На две ночи перекроют движение на улице Алмазной в Пскове
30 октября 2023

Перспективы совместных проектов обсудили в ПсковГУ с преподавателями из Эфиопии
30 октября 2023

Итоги дня. 30 октября 2023 года
30 октября 2023

Как псковские пончики пережили пандемию, рассказал основатель псковской пекарни
30 октября 2023

Студенческое медиа ПсковГУ вошло в тройку призёров всероссийского конкурса

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...