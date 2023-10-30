Дмитрий Быстров объяснил причины перебоев с водоснабжением в Острове-2

20:03, 30 октября 2023, ПАИ

В связи с участившимися обращениями в адрес администрации Островского района по поводу перебоев с водоснабжением Острова-2 глава района Дмитрий Быстров прояснил ситуацию в своём Telegram-канале.

Он отметил, что в рамках исполнения контракта подрядная организация должна сделать более 30 врезок в магистральную сеть в связи с проведением работ по устройству нового водопровода на улицах Некрасова, Терешковой, Фрунзе и Шумейко. Также проводится подключение к инженерным сетям центра культурного развития и многоквартирного дома, подчеркнул глава района.

Такой комплекс работ связан с необходимостью кратковременного отключения водоснабжения потребителей и котельной, влекущих прекращение подачи коммунальных услуг, объяснил Дмитрий Быстров. Он заверил, что все нарушенные элементы инфраструктуры придомовых территорий и проездов будут восстановлены.

Выполнение запланированного контрактом комплекса работ в результате должно сказаться на повышении качества предоставляемых населению коммунальных услуг, подытожил глава района.