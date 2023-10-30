Главой администрации Дно избран Алексей Васильев

20:56, 30 октября 2023, ПАИ

Главой администрации городского поселения «Дно» избран Алексей Васильев, сообщает в своём Telegram-канале глава Дновского района Михаил Шауркин.

Такое решение было принято на очередной сессии городского Собрания депутатов.

Конкурс на замещение должности главы администрации городского поселения «Дно» был объявлен в начале октября. В конкурсную комиссию поступили документы от двух кандидатов – Алексея Васильева и Антона Белкина, уточнили в газете «Дновец». Там же отметили, что ранее Алексей Васильев занимал должность директора МУП «Дновская теплоснабжающая организация».