Автомобиль загорелся на улице Гоголя в Пскове
Автомобиль Lada Niva загорелся у дома № 25 на улице Гоголя в Пскове, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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