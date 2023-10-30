Автомобиль загорелся на улице Гоголя в Пскове

21:36, 30 октября 2023, ПАИ

Автомобиль Lada Niva загорелся у дома № 25 на улице Гоголя в Пскове, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»















Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.