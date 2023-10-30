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Как сохранить психическое здоровье, рассказали псковичам

Как сохранить психическое здоровье, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению в Псковской области.

Психическое здоровье – это не только отсутствие различных расстройств, но и состояние благополучия, когда человек может противостоять стрессам и продуктивно работать, подчеркнули в комитете.

Во-первых, нужно правильно питаться. Например, чрезмерное потребление сахара, соли и газированных напитков может вызвать избыточное производство гормонов, которые увеличивают раздражительность. Правильное питание и достаточное количество воды стабилизируют эмоциональное состояние, а физическая активность способствует выработке гормонов радости – эндорфинов.

Во-вторых, необходимо развивать позитивное мышление, меньше обращать внимание на негативные моменты, больше – на положительные, а также заниматься тем, что интересно.

В-третьих, нужно понять, что стресс – это нормально. «На всех этапах жизни человечества происходят какие-то катаклизмы, и это нормально, когда общество реагирует психологическим напряжением. Стресс – адаптационная реакция. Зачастую люди не умеют критически оценивать ситуацию, начинают её гиперболизировать, вызывая у себя дополнительный стресс. Нужно уметь себя перенастраивать», – отметили в комитете.

В-четвёртых, нужно научиться аутогенным тренировкам. Их можно освоить за шесть-восемь месяцев. По мнению врачей, чтобы владеть собой в любой ситуации, достаточно первых двух упражнений: научиться успокаиваться и расслабляться.

В-пятых, нельзя подавлять чувства и эмоции. «У человека пять чувств: страх, гнев, печаль, радость и любовь. Всё остальное – эмоции. Нам с детства внушают, что нельзя проявлять негативные чувства и эмоции, и они накапливаются. Гнев приводит к сердечно-сосудистым и мочеполовым заболеваниям, болезням суставов. Чувство вины, которое называют ментальной тюрьмой, приводит к тому, что мы запрещаем себе радоваться. Это большая ошибка. Необходимо распознать свой страх – понять, реальный ли он или надуманный. Если нет угрозы, то продолжаем радоваться жизни!» – подытожили в комитете.

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