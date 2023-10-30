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Общество

Преподаватели Псковского колледжа искусств провели мастер-классы в Новосокольниках

Творческая делегация Псковского областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова посетила Новосокольники 27 октября в рамках региональной акции «Культурные выходные». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учебного заведения.

  • Преподаватели Псковского колледжа искусств провели мастер-классы в Новосокольниках
    Фото: Псковский колледж искусств
  • Преподаватели Псковского колледжа искусств провели мастер-классы в Новосокольниках
    Фото: Псковский колледж искусств
  • Преподаватели Псковского колледжа искусств провели мастер-классы в Новосокольниках
    Фото: Псковский колледж искусств
  • Преподаватели Псковского колледжа искусств провели мастер-классы в Новосокольниках
    Фото: Псковский колледж искусств
  • Преподаватели Псковского колледжа искусств провели мастер-классы в Новосокольниках
    Фото: Псковский колледж искусств
  • Преподаватели Псковского колледжа искусств провели мастер-классы в Новосокольниках
    Фото: Псковский колледж искусств
  • Преподаватели Псковского колледжа искусств провели мастер-классы в Новосокольниках
    Фото: Псковский колледж искусств

Преподаватели Ирина Иванова (гусли звончатые), Сергей Соколов (баян), Георгий Гребень (гитара), Зоя Королёва (фортепиано), Татьяна Васильева (современная хореография) и Елена Сергеева (театральное искусство) провели мастер-классы для преподавателей и учащихся детской школы искусств.

В фойе школы разместилась выставка художественных работ студентов колледжа, экскурсию по которой провела молодая преподавательница декоративно-прикладного искусства Зинаида Петрова.

В свою очередь студенты колледжа посетили краеведческий музей и познакомились с историей Новосокольников.

В Доме культуры имени Воровского состоялся концерт, на котором ведущая программы, музыковед Екатерина Иванова познакомила слушателей с образовательными программами колледжа. Оркестровые группы инструментов зрителям продемонстрировал руководитель оркестра русских народных инструментов Георгий Гребень. В качестве солистов выступили студенты Никита Никитин (баян), Никита Вахрушев (балалайка), дуэт гитаристов – Глеб Бакаушин и Андрей Коборов (гитара), дуэт аккордеонистов – Татьяна Крылова и Никита Шанович, преподаватель Сергей Поторочин (балалайка).

В колледже отметили, что концертная программа была восторженно принята публикой. Администрация колледжа благодарит комитет по культуре Псковской области за поддержку творческого проекта.

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