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Происшествия

Водитель пострадал после вылета в кювет в Локнянском районе

Водитель ВАЗ-2109 не справился с управлением – автомобиль вылетел в кювет и перевернулся за деревней Рысино в Локнянском районе, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

  • Водитель пострадал после вылета в кювет в Локнянском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Водитель пострадал после вылета в кювет в Локнянском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Водитель пострадал после вылета в кювет в Локнянском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Водитель пострадал после вылета в кювет в Локнянском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Водитель пострадал после вылета в кювет в Локнянском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Водитель пострадал после вылета в кювет в Локнянском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Водитель пострадал после вылета в кювет в Локнянском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»

Водителя госпитализировали в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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