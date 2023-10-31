Международный день Чёрного моря отмечается сегодня

07:43, 31 октября 2023, ПАИ

Международный день Чёрного моря отмечается ежегодно 31 октября в память о дне 1996 года, когда шесть причерноморских стран — Болгария, Грузия, Россия, Румыния, Турция и Украина — подписали стратегический план действий по реабилитации и защите Чёрного моря. Тогда же было решено учредить сегодняшний экологический праздник, сообщает calend.ru.

Главной целью дня стало привлечение внимания международного сообщества к тому, какой невосполнимый ущерб морю наносят перелов рыбы, загрязнение воды и глобальное потепление.

Чёрное море — внутреннее море бассейна Атлантического океана. Это важный район транспортных перевозок и один из крупнейших курортных регионов Евразии. Этот регион плотно заселён человеком ещё с античных времен, поэтому побережье Чёрного моря и бассейн рек, впадающих в него, являются районами с высоким антропогенным воздействием. Всё это нарушает равновесие в экологической системе моря.

Некоторые факты о Чёрном море:

- Наибольшая глубина моря составляет 2210 метров, а средняя — около 1240 метров.

- Чёрное море по форме можно сравнить с овалом, вытянутым с запада на восток длиной примерно 1150 километров. С севера на юг море простирается на 580 километров.

- В Чёрное море впадают крупнейшие реки: Дунай, Днепр, Днестр.

- Растительный мир моря включает в себя 270 видов многоклеточных зелёных, бурых, красных донных водорослей. В составе фитопланктона — не менее 600 видов. В Черном море обитает более 2500 видов животных.