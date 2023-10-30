Врач перечислил основные причины кровотечения из носа

23:41, 30 октября 2023, ПАИ

Врач-терапевт Игорь Видяскин перечислил главные причины кровотечения из носа, сообщает газета «Известия».

Одной из причин он назвал сухость слизистой, что связано с образованием в полости носа микротрещин. Чаще всего такое наблюдается в холодное время года или в регионах с сухим климатом, отметил врач.

Другой причиной может быть артериальная гипертония. Терапевт объяснил, что высокое артериальное давление может оказывать на сосуды носа дополнительную нагрузку, а это приводит к повреждению и возникновению носовых кровотечений.

Кроме того, кровь из носа может идти из-за нарушений, связанных со свёртываемостью крови, например из-за гемофилии и тромбоцитопении. Продолжительность кровотечений в данных случаях увеличивается.

Также кровотечение из носа могут спровоцировать лекарственные препараты, в частности антиагреганты и антикоагулянты.

Игорь Видяскин подчеркнул, что носовые кровотечения особенно характеры для людей, страдающих ринитом и синуситом.