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Общество

В Пскове разыскивают пропавшего без вести Дмитрия Абрамова 

В Пскове разыскивают пропавшего без вести Дмитрия Абрамова 1975 года рождения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчина жил в Пскове в доме в переулке Путейца и 2 сентября без вести пропал на территории города. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 45-50 лет, рост 190 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальной формы, волосы русые.

Особые приметы: на правой руке между большим и указательным пальцем татуировка с буквой «Д», имеются также шрамы от ожогов на обеих руках.

Был одет: предположительно, черная куртка, синие джинсы, ботинки либо кроссовки темного цвета.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Д. И. Абрамова, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-921-118-23-42 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть).

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