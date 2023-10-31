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Общество

Петербургские ученые разработали способный найти людей по крику дрон

Поисковый дрон, способный найти потерявшегося в лесу человека по крику, разработали ученые научно-образовательного центра «Математическая робототехника и искусственный интеллект» Санкт-Петербургского государственного университета. Ученые установили на дрон акустическую систему, усилители и подобрали звук сирены так, чтобы он давал максимальный охват территории при минимальном расходе питания, пишут «Известия».

«Мы пробовали сирены пожарных и скорой помощи, звук часов Кремля, метроном», — рассказал «Известиям» Константин Амелин, директор научно-образовательного центра «Математическая робототехника и искусственный интеллект» СПбГУ.

Разработчики остановились на очень громком звуке, который на местности распространяется на расстояние в 35 м при высоте полета дрона в 50 м. Дрон с сиреной помогает, если потерявшийся человек может позвонить, но не может определить свое местоположение. Спасатели, находясь на связи с потерявшимся, запускают дрон с сиреной, и человек сообщает, слышит ли он звук, усиливается он или гаснет.

Но часто бывает, что человека начинают искать, когда он не выходит на связь. Поэтому ученые сконцентрировали усилия на поиске наилучших способов выделять из общего звукового фона всплески, характерные для голоса человека. Для этого создается оригинальное программное обеспечение, которое позволяет разделять типы звуков, искать нужный им элемент, обрабатывать данные.

Проект также предполагает одновременное использование в поисковой операции не одного, а целой группы дронов, которые распределятся по территории и смогут автоматически поделить между собой область поиска и свои ресурсы. Чтобы этого добиться, ученые научились решать вопрос перепрошивки программы одного дрона-робота другим в воздухе без потери управляемости.

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