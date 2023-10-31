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Общество

Эксперты спрогнозировали рост цены нефти до 100 долларов

Цена нефти марки Brent может превысить уровень в 100 долларов уже в ноябре, если произойдёт обострение палестино-израильского конфликта, включение в него новых сторон, а также атаки на месторождения Ближнего Востока. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на заместителя генерального директора Института национальной энергетики Александра Фролова.

Эксперты спрогнозировали рост цены нефти до 100 долларов. Фото: ПАИ

Такого же мнения придерживается доцент Финансового университета при правительстве, эксперт аналитического центра «ИнфоТЭК» Валерий Андрианов. Он считает, что в случае, если в палестино-израильский конфликт включатся Сирия, Ливан или Египет, нефтяные цены в ноябре могут подскочить до 120 долларов за баррель.

Отметим, что сейчас цена нефти марки Brent за баррель составляет 87,88 доллара.

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