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Культура

Возраст творца

У Дмитрия Дмитриевича Месхиева сегодня юбилей. Говорят, 60. Вот ему, с постоянной смешинкой и иронией в глазах под тонкими стеклами очков, готовому на выходки и  кульбиты – в кино, театре, жизни – после которых думаешь: «Ого. О-го-го!» 

Верится с трудом. То есть не верится совсем. 

Листая наши фотоархивы, вдруг понимаешь, а ведь Месхиев в Псковской области – это такая же достопримечательность, как и те творцы, что уже в камне или бронзе. «Так это он у вас снимал?» У нас. И это – тоже у нас.

  • Возраст творца. Дмитрий Месхиев
    Фото: ПАИ
  • Возраст творца. Дмитрий Месхиев
    Фото: ПАИ
  • Возраст творца. Дмитрий Месхиев
    Фото: ПАИ
  • Возраст творца. Дмитрий Месхиев
    Фото: ПАИ
  • Возраст творца. Дмитрий Месхиев
    Фото: ПАИ
  • Возраст творца. Дмитрий Месхиев
    Фото: ПАИ
  • Возраст творца. Дмитрий Месхиев
    Фото: ПАИ
  • Возраст творца. Дмитрий Месхиев
    Фото: ПАИ

Театральный Месхиев – тут мы сразу пасуем, спросите у труппы. Впрочем, чего спрашивать-то? Выходка за выходкой, «паровоз» за «паровозом», которые привезли Псковский имени Нашего Всего театр к «Золотым маскам». Кто такое мог представить себе лет десять назад? 

Но ладно, про уникальность в творчестве Дмитрия Дмитриевича сегодня будут говорить много.

Мужскую часть нашей редакции радует, что 60 – это «самый разгар». Женская – подтверждает, не веря своим глазам: Сколько ему? Да не может быть!
В общем. Дмитрий Дмитриевич. Внушаете уверенность и оптимизм. Вперед, per aspera ad astra. Мы за вами. Как минимум из зрительного зала.

Редакция ПАИ

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