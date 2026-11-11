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Культура

Картина из Пскова представлена на выставке Льва Бакста в Третьяковской галерее

Полотно художника Льва Бакста «Оливковая роща в горах» из коллекции Псковского музея-заповедника вошло в экспозицию Третьяковской галереи в Москве. Выставку приурочили к 160-летию со дня рождения живописца, графика и театрального художника. Об этом ПАИ сообщили в Псковском музее-заповеднике.

Фото: Псковский музей-заповедник

Выставка «Лев Бакст» открылась в Инженерном корпусе галереи. Экспозиция знакомит посетителей с жизнью и творчеством мастера в России, Европе и Америке, а также показывает, как он объединил интерес к искусству древних цивилизаций с новаторскими художественными решениями. Работы Бакста изменили представления о сценографии и театральном костюме.

Всего на выставке представлены произведения из более чем десяти российских музейных собраний. Посетители могут увидеть живопись и графику, эскизы декораций и костюмов, рисунки для тканей, проекты интерьеров, фотографии, документы и архивные материалы.

Картина «Оливковая роща в горах» написана маслом. В 1930 году её передали из Государственного Русского музея в Псковский музей. Оливковые рощи были одной из любимых тем Льва Бакста: во время путешествий он делал многочисленные зарисовки таких пейзажей, оставляя на листах авторские пометки.

Фото: Псковский музей-заповедник

Начальник художественного отдела Псковского музея Мария Проценко обратила внимание на необычную композицию и цветовое решение полотна.

«Панорамный пейзаж оливковой рощи на картине из собрания музея, будто увиденный художником сверху. Произведение пленяет изысканным колоритом, построенным на сложных цветовых отношениях, объединенных мягким серебристым тоном. Жемчужно-перламутровые серо-голубые деревья словно подернуты дымкой разряженного воздуха. Реальный в основе своей пейзаж, переработанный в соответствии с принципами стиля модерн, приобретает здесь новое качество и воспринимается изысканным декоративным узором», – рассказала Мария Проценко.

Выставка в Третьяковской галерее будет открыта для посетителей до 18 апреля 2027 года.

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