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Спорт

Мастер-класс по сдаче нормативов ГТО прошёл в ПсковГУ

Студенты Псковского государственного университета приняли участие в мастер-классе по сдаче нормативов ГТО. Занятие с ребятами провёл преподаватель центра физической культуры, спорта и здоровьесбережения вуза Геннадий Ранцев. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Мастер-класс по сдаче нормативов ГТО прошёл в ПсковГУ. Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

Студенты попробовали свои силы в прыжках в длину с места, наклонах вперёд, сгибании-разгибании рук в упоре лёжа, поднимании туловища и подтягивании на перекладине (юноши тренировались на высокой перекладине, девушки – на низкой). Эти нормативы соответствуют значку ГТО шестой ступени, к которой относятся молодые люди 18-19 лет.

«Я видел, что все старались, хотели показать определённый результат, проявить себя перед преподавателем, своими одногруппниками. Результаты очень неплохие, 50 на 50. Например, в наклоне вперёд один из студентов физмата показал лучший результат – плюс 27 при норме для золотого значка плюс 13 для парней. У девушек норма составляет плюс 16, одна из второкурсниц показала плюс 25», – отметил Геннадий Ранцев.

По словам тренера, сложности у студентов возникают с подтягиваниями. Но этот вид упражнений традиционно непрост для молодых людей, которые не занимаются спортом систематически.

Напомним, студенческие игры ГТО состоятся в Псковском государственном университете 14 ноября. В играх смогут принять участие студенты вуза очной формы обучения, имеющие допуск к занятиям физической культурой. Виды испытаний определятся в ближайшее время, их будет несколько. По результатам выявят лучших спортсменов. Мероприятие пройдёт в рамках проекта «Студенческие игры ГТО», реализуемого в вузе благодаря грантовой поддержке Росмолодёжи.

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