Материалы проекта «Билет в будущее» поедут по стране в составе автопоезда «Россия – моя история»

10:49, 31 октября 2023, ПАИ

Первый мультимедийный просветительский автопоезд-трансформер «Россия – моя история» в честь Дня народного единства поедет по России. Начнёт он своё движение с площадки ВДНХ, где будет проходить форум «Россия». В его экспозицию в том числе будут входить материалы о проекте «Билет в будущее», сообщили ПАИ организаторы.

Автопоезд создан на основе экспозиций Патриаршего совета по культуре по поручению президента России Фондом гуманитарных проектов при поддержке Министерства просвещения РФ. Почти половину материалов, представленных там, будет занимать «Билет в будущее», в том числе и курс «Россия – мои горизонты».

Член Общественной палаты РФ, управляющий директор Фонда гуманитарных проектов, руководитель проекта «Билет в будущее» и флагманского исторического парка в Москве Иван Есин подчеркнул, что автопоезд – это, по сути, 27-й исторический парк, который может быть мобильно развернут в любом месте страны и охватить за короткий период времени десятки тысяч зрителей в комфортном режиме.

«Мы давно искали такой формат, получали запросы от россиян. И теперь с большим интересом представляем итог двухлетней работы. Вместе с Минпросвещения РФ мы проектировали автопоезд, собирали, готовили к запуску. Для нас и для России вообще это экспериментальная модель, которая сочетает в себе лучшие качества исторического парка, мобильных экспозиций, комфорта мини-городка при небольших запросах по электричеству и персоналу. Теперь мы сможем попасть во все, в том числе самые отдалённые, регионы», – сказал он.

Гости смогут посетить несколько отдельных экспозиций, а также попробовать новую программу профориентации. Кроме того, в экспозиции будет представлена история России в интерактивных форматах.

Материалы проекта «Билет в будущее» и курс «Россия – моя история», которые уже проверены в работе с более чем четырьмя миллионами школьников, займут два павильона. «Маршрут автопоезда, разрабатываемый в данный момент, дополняется по запросу от регионов и направлен на те отдалённые районы, где недостаёт собственных ресурсов и оснащения. Так, с помощью экспозиций учащиеся удалённых районов получат те же возможности, что и столичные школьники», – подчеркнули организаторы.