Пять участков дорог отремонтировали в Псковском районе
Пять участков дорог отремонтировали в Псковском районе. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.
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Фото: Администрация Псковского района
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Фото: Администрация Псковского района
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Фото: Администрация Псковского района
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Фото: Администрация Псковского района
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Фото: Администрация Псковского района
Так, отремонтирован участок в 330 метров на дороге Заровенье – Камно.
Приведён в порядок участок в 50 метров на дороге в деревне Неёлово-2 в связи с многочисленными жалобами местных жителей на примыкание с Рижской трассой.
Также отремонтированы небольшие участки на дорогах Логозовичи – Дуброво – Тупы – Корлы, а также от деревни Стремутка до Тянутово и от деревни Быстроникольское до Глазачей.
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