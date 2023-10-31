Пять участков дорог отремонтировали в Псковском районе

10:44, 31 октября 2023, ПАИ

Пять участков дорог отремонтировали в Псковском районе. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.



Фото: Администрация Псковского района



Фото: Администрация Псковского района



Фото: Администрация Псковского района



Фото: Администрация Псковского района



Фото: Администрация Псковского района









Так, отремонтирован участок в 330 метров на дороге Заровенье – Камно.

Приведён в порядок участок в 50 метров на дороге в деревне Неёлово-2 в связи с многочисленными жалобами местных жителей на примыкание с Рижской трассой.

Также отремонтированы небольшие участки на дорогах Логозовичи – Дуброво – Тупы – Корлы, а также от деревни Стремутка до Тянутово и от деревни Быстроникольское до Глазачей.