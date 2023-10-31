Псковские студенты помогают херсонским школьникам в учёбе

11:01, 31 октября 2023, ПАИ

Для школьников Херсонской области открыта регистрация в проекте Псковского городского молодежного центра «База бесплатных репетиторов». Уже начали поступать первые заявки от молодежи с новых территорий. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Студенты Псковского государственного университета готовы заниматься с учащимися как начальной школы, так и выпускных классов. Сейчас на площадке молодежного центра Пскова около 10 репетиторов-студентов, которые готовы улучшить знания херсонских школьников по основным учебным предметам.

«Мы готовы помочь повысить успеваемость, разобраться в сложных темах. По опыту Пскова чаще всего за поддержкой обращаются девятиклассники в рамках подготовки к ОГЭ. На занятия по английскому языку приходят учащиеся начальной школы. Мы не ограничиваем ребенка по количеству предметов для занятий, все зависит от загруженности наших репетиторов. Если у нас есть свободные места, то мы с удовольствием поможем ребенку по всем проблемным предметам», — подчеркнула заместитель директора Псковского городского молодежного центра, куратор проекта Валерия Комарова.

Проект «База бесплатных репетиторов» на протяжении трех лет объединяет активных студентов ПсковГУ, которые занимаются с юными псковичами в свободное от учебы время. И если занятия со школьниками Пскова проходят на площадке молодежного центра, то для детей из Херсонской области подготовлено все необходимое для онлайн-занятий.

Алексей Телюшин на проекте с момента его запуска. Он уверен, что дистанционный формат будет удобен для преподавания его профильного предмета — математики. Молодой человек освоил необходимую технику, в том числе графический планшет, который поможет ребятам понять сложные темы, наглядно продемонстрировать алгоритмы решения задач. «Математика традиционно является одним из наиболее сложных предметов. Заявок всегда много, в том числе и на подготовку к основному государственному экзамену. Я уверен, что проект будет актуален для ребят из Херсонской области. У меня уже был опыт проведения онлайн-занятий», — заметил Алексей Телюшин.

Для репетитора Кристины Яковлевой занятия с ребятами из Херсонской области — это не только объяснение новых тем, но и психологическая поддержка детей. «Я всегда хотела работать с детьми, передавать свои знания, дарить любовь к тому предмету, который люблю я тоже. Я понимаю, что ребятам в Херсонской области сейчас очень непросто. Но наш проект — это то, чем мы можем им помочь. Очень важно отвлечь детей от всего, что происходит у них вокруг. Воспринимаю такие занятия не только как сухую подачу материала школьной программы, но и психологическую поддержку», — рассказала она.

Напомним, что в рамках проекта «База бесплатных репетиторов» только в прошлом году была оказана помощь в учебе 60 ребятам из Пскова и области, в числе которых дети из многодетных и малообеспеченных семей. Проведено 970 уроков по различным учебным предметам.