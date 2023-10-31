В военной прокуратуре Пскова организован центр по оказанию правовой помощи по вопросам призыва на службу

11:03, 31 октября 2023, ПАИ

Работники военной прокуратуры Псковского гарнизона принимают жалобы на ведение осенней призывной кампании в регионе. В ведомстве начал работу консультационно-правовой центр по вопросам призыва на военную службу и исполнения в воинских частях требований действующего законодательства, сообщили ПАИ в прокуратуре.

Прокурорские работники следят за исполнением требований в девяти районных военных комиссариатах, работающих на территории области, и в областном военном комиссариате.

Обо всех случаях правонарушений, в том числе о склонении членами призывных комиссий и должностными лицами военных комиссариатов к даче взяток, призывникам можно сообщать в правоохранительные органы, в том числе в военную прокуратуру Псковского гарнизона по адресу: 180002, г. Псков, ул. Комдива Кирсанова, д. 9, тел. 8 (8112) 74-83-06.