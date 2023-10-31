Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В военной прокуратуре Пскова организован центр по оказанию правовой помощи по вопросам призыва на службу

Работники военной прокуратуры Псковского гарнизона принимают жалобы на ведение осенней призывной кампании в регионе. В ведомстве начал работу консультационно-правовой центр по вопросам призыва на военную службу и исполнения в воинских частях требований действующего законодательства, сообщили ПАИ в прокуратуре.

Прокурорские работники следят за исполнением требований в девяти районных военных комиссариатах, работающих на территории области, и в областном военном комиссариате.

Обо всех случаях правонарушений, в том числе о склонении членами призывных комиссий и должностными лицами военных комиссариатов к даче взяток, призывникам можно сообщать в правоохранительные органы, в том числе в военную прокуратуру Псковского гарнизона по адресу: 180002, г. Псков, ул. Комдива Кирсанова, д. 9, тел. 8 (8112) 74-83-06.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













31 октября 2023

О необходимости привлечения в реставрацию новых кадров заявил Вадим Нэдик
31 октября 2023

Реставрационный образовательный кластер появится в Псковской области
31 октября 2023

Ольга Тимофеева станет гостьей программы «Оглавление»
31 октября 2023

Двух лебедей приютили на подворье «Птичий дворик»
31 октября 2023

Александр Котов поздравил Юрия Ильина с вступлением в должность главы Опочецкого муниципального округа
31 октября 2023

Более 3000 родителей-пенсионеров в Псковской области получают повышенную фиксированную выплату
31 октября 2023

Валентина Понизовская избрана главой Красногородского муниципального округа
31 октября 2023

Почта в Большом Юрково в Дновском районе возобновила работу

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...