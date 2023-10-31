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Пскович может получить срок за невозврат арендованной техники

Пскович может получить срок за невозвращение арендованной техники. Уголовное дело по статье «Мошенничество» прокуратура Пскова направила в суд, сообщили ПАИ в надзорном ведомстве.

Пскович может получить срок за невозврат арендованной техники. Фото: ПАИ

Мужчина взял в аренду на несколько дней ноутбук для написания дипломных работ на заказ. Через несколько месяцев арендодатель потребовал ноутбук назад, так как деньги он не получил, но под различными предлогами пскович отказался возвращать компьютер. Через некоторое время пскович вновь обратился к тому же арендодателю с просьбой взять телефон. За него он также не заплатил. Сейчас техника до сих пор не возвращена.

Мужчине грозит штраф до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до двух лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишение свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

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