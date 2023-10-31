В Пскове будут тестировать сирены системы оповещения

11:42, 31 октября 2023, ПАИ

Плановая проверка сирен в целях поддержания в готовности на территории Псковской области состоится завтра в 8:00. Об этом ПАИ сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

«Планируется провести плановую проверку готовности систем оповещения населения с включением оконечных средств оповещения (электросирен, мощных акустических систем, громкоговорителей) и доведением до населения сигнала «Внимание всем!». Сохраняйте спокойствие – подача звуковых сигналов плановая», – отметили в ГУ МЧС региона.