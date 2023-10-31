Псковичи взяли шесть наград на турнире по тяжёлой атлетике

11:50, 31 октября 2023, ПАИ

Псковичи взяли шесть наград на девятом, традиционном юношеском турнире по тяжёлой атлетике Power cup, который прошёл с 27 по 29 октября в Пскове. Об этом сообщается в группе «Тяжёлая атлетика Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Обладателями золотых медалей стали псковичи Иван Филиппов в весовой категории до 41 килограмма, Григорий Валуев в весовой категории до 49 килограммов, Константин Черевко в весовой категории до 55 килограммов и Никита Филиппов в весовой категории до 61 килограмма.

Также в весовой категории до 67 килограммов серебряным призёром стал Алексей Козлов, а бронза досталась Кириллу Стырову в весовой категории до 73 килограммов.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Выборга, Минска и Бежаниц.

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