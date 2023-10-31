До +12 градусов прогнозируют в Псковской области 1 ноября

12:30, 31 октября 2023, ПАИ

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 1 ноября. Прогнозируется небольшой дождь, ночью местами умеренный. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть южный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду.

Температура воздуха по Псковской области ночью и днём составит от +7 до +12 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.