До +12 градусов прогнозируют в Псковской области 1 ноября
Облачная погода ожидается на территории Псковской области 1 ноября. Прогнозируется небольшой дождь, ночью местами умеренный. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть южный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду.
Температура воздуха по Псковской области ночью и днём составит от +7 до +12 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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