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Общество

22 молодых специалиста пришли работать на Псковскую станцию скорой медпомощи

22 молодых специалиста пришли работать на Псковскую станцию скорой медицинской помощи в августе – сентябре. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

На 22 человека пополнился кадровый состав Псковской станции скорой медицинской помощи. Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

Все молодые люди являются выпускниками Псковского и Великолукского медицинского колледжей, а больше чем у половины специалистов был заключён целевой договор с Псковской станцией скорой медицинской помощи.

Шесть фельдшеров, которые трудоустроились в районы области, стали участниками программы «Земский фельдшер» и получили федеральные выплаты и дополнительные из средств бюджета Псковской области.

На «Центральную» станцию пришли работать девять человек, на подстанцию «Великолукская» – семь. Ещё шесть человек будут работать на постах в районах Псковской области: два фельдшера на «Островском» посту и по одному на «Локнянском», «Пустошкинском», «Новосокольническом» и «Печорском» постах.

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