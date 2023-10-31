Глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова приняла присягу

13:06, 31 октября 2023, ПАИ

Глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова принесла присягу. Торжественная церемония состоялась сегодня, 31 октября. Об этом пишет районная газета «Земля Новоржевская».

В присутствии представителей общественности, исполнительной и законодательной власти региона новоизбранный руководитель муниципалитета приняла присягу.

Слова приветствия и напутствия новому главе муниципального округа от губернатора Михаила Ведерникова передал заместитель главы региона Александр Серавин, пожелав Любови Трифоновой успешной работы.

Кроме того, Любовь Трифонова получила приветственный адрес от председателя Псковского областного Собрания депутатов Александра Котова, в котором, в частности, говорится: «С Вами жители связывают надежды на перемены к лучшему, ждут реальных дел, рабочего, конструктивного взаимодействия со всеми органами власти, с коллегами-главами, с единомышленниками, которые уже стали вашей надежной, трудоспособной командой, проверенной временем».