Реставрационный образовательный кластер появится в Псковской области

13:49, 31 октября 2023, ПАИ

В Псковской области создается реставрационный образовательный кластер. Псковский политехнический колледж станет образовательным центром для молодых реставраторов со всей России. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщил генеральный директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» Денис Василенко.

«У нас очень мало людей, которые просто работают руками. Не хватает выпускников-реставраторов именно со средним специальным образованием. При этом в Псковском политехническом колледже есть необходимые нам специальности, но материальную базу нужно модернизировать, дать возможность ребятам проходить практику на наших объектах, чтобы затем они могли трудоустраиваться к нам. Есть задача придать псковскому колледжу статус федерального, куда будут приезжать на обучение и практику ребята со всей России», - отметил Василенко.

По его словам, модернизация материально-технической базы колледжа запланирована на 2024 год. «И постепенно мы студентов будем все активнее привлекать на наши объекты. Кстати, этим летом часть ребят-студентов уже работали на наших объектах», - добавил Денис Василенко.