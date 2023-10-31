Спортплощадку установили в одном из дворов улицы Алёхина в Пскове
Спортивная площадка во дворе домов на улице Алёхина, 6 и 4 в Пскове прошла приёмку. Объект установлен в рамках грантового проекта ТОС, который стал победителем в конкурсе и получил финансирование на реализацию. Об этом сообщил депутат Псковской городской Думы по округу № 12 Григорий Стороненков на своей странице в социальной сети.
В рамках проекта была выровнена площадка, сделана песчаная подушка, спортивные элементы забетонированы. Спортивная площадка выполнена в точности как заявлено в проекте, замечаний нет.
В приёмке приняли участие депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков, представители администрации города, подрядной организации, а также председатель ТОС «Тиконд-ретро» Татьяна Деренских.
Далее у членов ТОС в планах облагородить периметр площадки, установить дополнительные скамейки, урны, проработать вопрос уличного освещения и видеонаблюдения.
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