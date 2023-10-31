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Учебно-тренировочные сборы Всероссийской олимпиады по истории проходят в ПсковГУ

В ПсковГУ начались учебно-тренировочные сборы Всероссийской олимпиады по истории, которые проводятся в рамках проекта «Предуниверсарий» программы развития «Приоритет-2030» с целью подготовки школьников к муниципальному и региональному этапам олимпиады. Организатором выступил Центр олимпиадного движения Северно-Западного федерального округа в ПсковГУ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Учебно-тренировочные сборы Всероссийской олимпиады по истории проходят в ПсковГУ. Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

Сегодня учащиеся 9-11 классов вместе с методистом Государственного исторического музея Кириллом Никольским и доцентом кафедры истории России XIX – начала XX века истфака МГУ Дмитрием Черненко разобрали несколько заданий олимпиады – среди них пробный тест «Внешняя политика и международные отношения» и исторический проект по внешней политике.

«Основная цель сборов – позаниматься со школьниками, выявить их пробелы в знаниях, подсказать верное направление подготовки – что им стоит исправить, дополнить, подтянуть. Мы разбираем примеры уже существующих реальных заданий, чтобы показать, как они могут выглядеть на самой олимпиаде», – сказал Кирилл Никольский.

Также он отметил, что в случае затруднений готов оказать помощь школьникам и подсказать, в каком направлении стоит думать.

В скором времени ребята смогут послушать тематические лекции, принять участие в мастер-классах, разобрать сложные вопросы социально-экономической истории в заданиях Всероссийской олимпиады школьников и продолжить подготовку по написанию исторического проекта. Также для школьников будут организованы практикумы по решению заданий по социально-экономической истории, работе с картографическими материалами, документами XVII–XVII веков и с историческими источниками «Тексты и контексты», а также по анализу произведений искусства.

География сборов Всероссийской олимпиады по истории довольно внушительна – Псков и Псковская область, Мурманская, Вологодская, Кировская области, а также делегация из Ямало-Ненецкого автономного округа в составе 11 школьников и семи педагогов. Всего более 60 учащихся и учителей истории общеобразовательных организаций.

Учителя истории, принимающие участие в учебно-тренировочных сборах, по результатам курса получат документы о повышении квалификации. Школьникам вручат сертификаты о прохождении сборов. Продлятся занятия до 6 ноября, отметили в пресс-службе.

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