ТурСтат: Санатории Псковской области в первом полугодии заработали 354 млн рублей

15:32, 31 октября 2023, ПАИ

Санатории Псковской области в первом полугодии заработали 354 млн рублей. Это на 45 % больше, чем в прошлом году, сообщает ТурСтат со ссылкой на санатории-России.рф. В целом доходы российских санаториев выросли на 14 % и составили рекордные 77 млрд рублей.

В первую пятёрку по доходам санаторно-курортных учреждений на Северо-Западе РФ вошли Санкт-Петербург, Карелия, Калининградская область, Новгородская область и Вологодская область. Псковская область – на седьмом месте.

По словам члена правления Национальной курортной ассоциации Евгения Терентьева, многие санатории, особенно в популярных курортных регионах, работают с максимально возможной нагрузкой. «Наблюдается существенная нехватка номерного фонда и прогнозируется дальнейший рост спроса на услуги санаторно-курортных учреждений», – отметил Евгений Терентьев.