Скейт-парк построили в Стругах Красных
Строительство скейт-парка завершилось в Стругах Красных. Он расположился на территории стадиона возле коттеджей. Об этом сообщает районная газета «Струги».
Его строительство стало возможным благодаря механизму инициативного бюджетирования. Это один из инструментов вовлечения граждан в местное самоуправление и управление бюджетом территорий.
Инициативные граждане обратились в администрацию городского поселения с предложением построить скейт-парк. Они сделали проект, выиграли конкурс, благодаря которому из областного бюджета получили 3,4 млн рублей. Один миллион собрали сами граждане. А всего проект обошёлся более чем в 5,2 млн рублей. Недостающую сумму добавил местный бюджет.
В газете отметили, что объект должен был быть сдан ещё 31 июля, однако подрядчик сорвал сроки выполнения контракта.
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