Скейт-парк построили в Стругах Красных

17:45, 31 октября 2023, ПАИ

Строительство скейт-парка завершилось в Стругах Красных. Он расположился на территории стадиона возле коттеджей. Об этом сообщает районная газета «Струги».

Его строительство стало возможным благодаря механизму инициативного бюджетирования. Это один из инструментов вовлечения граждан в местное самоуправление и управление бюджетом территорий.

Инициативные граждане обратились в администрацию городского поселения с предложением построить скейт-парк. Они сделали проект, выиграли конкурс, благодаря которому из областного бюджета получили 3,4 млн рублей. Один миллион собрали сами граждане. А всего проект обошёлся более чем в 5,2 млн рублей. Недостающую сумму добавил местный бюджет.

В газете отметили, что объект должен был быть сдан ещё 31 июля, однако подрядчик сорвал сроки выполнения контракта.