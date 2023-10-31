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Общество

Музей Дружбы народов в Пыталово присоединится к Всероссийской акции «Ночь искусств»

Музей Дружбы народов в Пыталово присоединится к Всероссийской акции «Ночь искусств». Об этом ПАИ сообщили в музее.

Музей Дружбы народов в Пыталово присоединится к «Ночи искусств». Фото: Музей Дружбы народов города Пыталово

Обзорная экскурсия по выставке «Знаменитые земляки» пройдёт в музее 4 ноября в 13:00. Гости выставки смогут узнать, как герои Советского Союза Н. И. Юнкеров и М. И. Орлов и академик А. А. Никонов связаны с Пыталовским краем, а также смогут увидеть фондовые фотографии и документы.

Кроме того, в музее будет работать постоянная экспозиция «История Пыталовского края». Также посетители смогут принять участие в изготовлении коллективного панно «Я, ты, он, она, мы – единая страна!», оставив на память изображение своей ладони.

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