Музей Дружбы народов в Пыталово присоединится к Всероссийской акции «Ночь искусств»

18:06, 31 октября 2023, ПАИ

Музей Дружбы народов в Пыталово присоединится к Всероссийской акции «Ночь искусств». Об этом ПАИ сообщили в музее.

Обзорная экскурсия по выставке «Знаменитые земляки» пройдёт в музее 4 ноября в 13:00. Гости выставки смогут узнать, как герои Советского Союза Н. И. Юнкеров и М. И. Орлов и академик А. А. Никонов связаны с Пыталовским краем, а также смогут увидеть фондовые фотографии и документы.

Кроме того, в музее будет работать постоянная экспозиция «История Пыталовского края». Также посетители смогут принять участие в изготовлении коллективного панно «Я, ты, он, она, мы – единая страна!», оставив на память изображение своей ладони.