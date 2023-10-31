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Общество

Участниками смены Всероссийского проекта «Истоки. Школа» в Печорах стали демобилизованные военные

Демобилизованные военнослужащие, прошедшие службу в зоне СВО, начнут заниматься патриотическим воспитанием молодёжи в рамках Всероссийского проекта «Твой Герой» в Печорах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Всероссийского проекта «Истоки. Школа».

Фото здесь и далее: пресс-служба Всероссийского проекта «Истоки. Школа»

В течении всего заезда 40 военнослужащих, прошедших службу в зоне СВО, будут посещать мероприятия, направленные на формирование прикладных навыков в сфере патриотического воспитания, лекции и семинары по развитию профессиональных навыков и компетенций, необходимых для эффективной работы с молодёжью, психологические консультации, партнёрские модули с возможностью консультативной поддержки участников образовательного семинара по социальным вопросам. 

«Такие заезды, как «Твой Герой», позволяют стереть границы общения с молодым поколением. Это история о наставничестве, и мы хотим, чтобы достойных наставников в сфере патриотического воспитания было как можно больше, чтобы молодые люди имели возможность общаться с настоящими патриотами нашей страны и не боялись обратиться за советом в трудный момент», – отметил руководитель программы «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи Иван Радько.

Кроме образовательной программы участники заезда посетят экскурсии: отправятся в 104-й гвардейский десантно-штурмовой краснознамённый ордена Кутузова полк, возложат цветы к мемориалу «Вечный огонь» в Пскове, а также познакомятся с историей Псково-Печерского Свято-Успенского мужского монастыря. В качестве полезной программы военнослужащие помогут ветерану Великой Отечественной войны, посетят дома семей участников СВО и облагородят братскую могилу на кладбище города Печоры. 

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