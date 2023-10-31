В Таиланде увеличили безвизовый режим для россиян до 90 дней

18:44, 31 октября 2023, ПАИ

Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин утвердил указ министерства внутренних дел об увеличении срока безвизового пребывания граждан России в королевстве с 30 до 90 дней. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Генконсульство России в Пхукете.

Премьер-министр Таиланда утвердил меру в одностороннем порядке.

Уточняется, что граждане России не смогут продлить срок пребывания и оформить визу во время нахождения в Таиланде по 90-дневному штампу.

Отмечается также, что изменения в порядок оформления виз различных типов в консульских учреждениях Таиланда за рубежом не вносились.