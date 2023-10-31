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Общество

99-летие отметил ветеран ВОВ из Островского района

99-летие отметил ветеран Великой Отечественной войны из Островского района Михаил Кошелев. С праздником его поздравил глава района Дмитрий Быстров, о чём он сообщил в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее из Telegram-канала Дмитрия Быстрова

«Для меня большая честь встретиться с Михаилом Васильевичем в этот день. Он олицетворяет героическое поколение победителей и тех, кто восстанавливал разрушенное войной хозяйство страны. Ветераны Великой Отечественной подарили нам мирное небо над головой, свободу и независимость нашей Родине. Благодаря мужеству и героизму этих людей мы можем обладать своей культурой, быть спокойными за собственные жизни, за близких людей, за наших детей. Низкий вам поклон!» – написал глава района.

Дмитрий Быстров пожелал фронтовику крепкого здоровья, благополучия, положительных эмоций, заботы близких и мирного неба, вручил цветы и памятный подарок.

Михаил Кошелев – красноармеец, сержант, командир отделения связи. Воевал на фронте с 1943 года в составе 73-го стрелкового корпуса 52-й армии на Степном, 1-м и 2-м Украинских фронтах. Форсировал Днепр, за что награждён медалью «За боевые заслуги».

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