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Общество

В России могут вырасти цены на аренду недвижимости

Рост ключевой ставки в России может привести к подорожанию аренды недвижимости. Такое мнение высказал риелтор, эксперт по недвижимости Олег Бендриков, чьи слова приводит газета «Известия».

Он отметил, что рост ключевой ставки может привести к подорожанию аренды квартир, так как люди откажутся покупать жильё и будут его снимать. В связи с большим спросом собственники могут увеличить стоимость аренды недвижимости.

«Здесь нужно высчитывать, что лучше – снять или купить. И у каждого ситуация своя: кому-то нужно собственное жильё, потому что у нас менталитет ещё постсоветский остался и воспитание такое, что нужна своя квартира, ввиду того что рынок аренды у нас не защищён, тебя могут выгнать в любой момент», – сказал эксперт.

При этом Олег Бендриков подчеркнул, что после роста ставок на ипотечные кредиты спрос на квартиры может уменьшиться, а вслед за ним и стоимость квартир.

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