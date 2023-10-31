Псков и Выборг подписали соглашение о партнёрстве

20:32, 31 октября 2023, ПАИ

Соглашение об установлении партнёрских связей Пскова и Выборга подписали глава Пскова Борис Елкин и глава администрации Выборгского района Валерий Савинов на Форуме стратегов в Санкт-Петербурге сегодня, 31 октября, сообщает в своём Telegram-канале глава города.

«Шарф дружбы связали дети Пскова и Выбора в знак тёплых отношений близких по духу городов. Псковский кремль и Выборгский замок связывают нити, а два муниципалитета – соглашение об установлении партнёрских связей», – написал глава города.

С властями Выборга также договорились о деловой встрече, добавил Борис Елкин. «Коллеги приедут в Псков перенимать опыт создания ТОС и городской среды. Ответный визит не за горами. В Выборге тоже есть чему поучиться», – подытожил он.